POL-PPWP: Geschädigte wird später selbst delinquent

Kaiserslautern (ots)

In einer Kneipe in der Richard-Wagner-Straße ist es am Samstagmorgen um 4 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Im Rahmen einer zunächst verbal ausgetragenen Streitigkeit unter alkoholisierten Gästen, hat ein bislang unbekannter Mann drei Frauen im Alter von 31 und 50 Jahren ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt. Der mit schwarzer Hose und Mütze bekleidete Mann entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizeibeamten. Die drei Frauen erhielten einen Platzverweis. Eine der beiden 31-Jährigen wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus eingeliefert.

Die beiden anderen Frauen tauchten zusammen mit einer 35-Jährigen und weiteren Begleitern gegen halb sechs in einer Tankstelle in der Pariser Straße wieder auf. Ihr Verhalten dort rief abermals die Polizei auf den Plan. Offensichtlich war der Durst nach alkoholischen Getränken durch das jähe Ende des Gaststättenbesuches noch nicht gestillt. Der Kassierer in der Tankstelle verweigerte jedoch den Verkauf von Alkoholika. Ob dieser Nachricht zerstörte die 31-Jährige in der Tankstelle eine Vase und ein Blumengesteck. Die 35-Jährige entwendete eine Flasche Sekt und flüchtete zusammen mit der Gruppe. Die insgesamt fünf Personen wurden durch die Einsatzkräfte in Tatortnähe festgestellt. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Der weitere Nachhauseweg der Gruppe war nicht mehr weit und verlief ohne bekannt gewordene Zwischenfälle.

