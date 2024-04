POL-PPWP: Versammlung verläuft friedlich

Kaiserslautern (ots) - Nach einer Unfallflucht konnte die Polizei am Freitag den Verursacher ermitteln. Am frühen Nachmittag meldete ein Zeuge in der Mainzer Straße, dass jemand beim Ausparken mehrmals gegen den vor ihm geparkten PKW gefahren sei und Sachschaden angerichtet habe. Der Verursacher sei im Anschluss in ein Fahrzeug mit aufgebrachtem Firmenlogo umgestiegen und geflüchtet. Anhand der Beschriftung und der ...

mehr