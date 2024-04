POL-PPWP: Passantin bring E-Rollerfahrer zu Fall

Kaiserslautern (ots) - Mit der Geldbörse einer Gaststätte machte sich am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Hohenecken ein Dieb auf und davon. Das Portemonnaie hatte hinterm Tresen des Lokals gelegen, als es sich der etwa 30 Jahre alte Mann in einem unbeobachteten Moment griff. Mit seiner Beute trat der Unbekannte die Flucht an. Er könnte in der Burgherrenstraße am Bahnhof in einen Zug gestiegen sein. Der Mann ist von ...

mehr