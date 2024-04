Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb greift sich Geldbörse - Flucht mit dem Zug?

Kaiserslautern (ots)

Mit der Geldbörse einer Gaststätte machte sich am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Hohenecken ein Dieb auf und davon. Das Portemonnaie hatte hinterm Tresen des Lokals gelegen, als es sich der etwa 30 Jahre alte Mann in einem unbeobachteten Moment griff. Mit seiner Beute trat der Unbekannte die Flucht an. Er könnte in der Burgherrenstraße am Bahnhof in einen Zug gestiegen sein. Der Mann ist von schlanker Statur, hat braunes Haar und war unter anderem mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet. Eine Fahndung nach dem Verdächtigen verlief erfolglos, weshalb die Polizei nun um Zeugenhinweise bittet: Wem ist gegen 15:30 Uhr der Dieb aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

