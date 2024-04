POL-PPWP: Leihfahrzeug unterschlagen

Kaiserslautern (ots) - Vermeintlich clever wollte sich ein Ladendieb am Mittwochnachmittag in der Innenstadt anstellen. In einer Boutique sah es der Jugendliche auf ein Hemd ab. Das Kleidungsstück probierte er in einer Umkleidekabine an, behielt es dann aber am Körper und zog sich seinen Pullover darüber. Mit dem Hemd unter dem Pulli wollte der 15-Jährige das Geschäft verlassen. Offensichtlich hatte er jedoch nicht ...

mehr