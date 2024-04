Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkäuferin verhindert Ladendiebstahl

Kaiserslautern (ots)

Vermeintlich clever wollte sich ein Ladendieb am Mittwochnachmittag in der Innenstadt anstellen. In einer Boutique sah es der Jugendliche auf ein Hemd ab. Das Kleidungsstück probierte er in einer Umkleidekabine an, behielt es dann aber am Körper und zog sich seinen Pullover darüber. Mit dem Hemd unter dem Pulli wollte der 15-Jährige das Geschäft verlassen. Offensichtlich hatte er jedoch nicht mit der Aufmerksamkeit einer Verkäuferin gerechnet. Sie sprach den Jugendlichen an und alarmierte die Polizei. Im Beisein der Beamten musste er das Hemd wieder ausziehen. Auf den 15-Jährigen kommt jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls zu. |erf

