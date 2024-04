Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisierte Fahrzeugführer

Kaiserslautern (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 führten am Samstagmorgen gegen 6 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Kontrolle eines 33-jährigen PKW-Fahrers auf einem Tankstellengelände in der Pariser Straße, bemerkten sie glasige Augen und Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab 0,6 Promille. Nach einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest in der Wache, durfte der 33-Jährige gehen. Auf den Mann kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Bei erstmaligem Verstoß wird die Tat laut bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog mit 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten im Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes und einem Monat Fahrverbot sanktioniert.

Eine Streife des Altstadtreviers bemerkte am Samstagabend einen in Sembach in seinem geparkten PKW sitzenden Mann. Bei der Überprüfung in der Marktstraße nahmen die Beamten gegen 23:30 Uhr starken Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest sorgte für Gewissheit. Der 70-jährige Mann war mit 1,81 Promille deutlich alkoholisiert und absolut fahruntüchtig. Ein Fahrtantritt wurde durch die Kontrolle verhindert, der 70-Jährige konnte zu Fuß nach Hause gehen.

Eine andere Streife der Polizeiinspektion 1 hatte es am Sonntagmorgen gegen 3:15 Uhr in der Zollamtstraße in Kaiserslautern mit dem Fahrer eines E-Scooters zu tun. Auch dieser Mann war alkoholisiert. Ein Test beim 18-Jährigen lieferte 0,84 Promille als Wert. Nach einem freiwilligen, beweiskräftigen Test in den Diensträumen in der Gaustraße wurde der Mann in die Obhut der amerikanischen Militärpolizei gegeben.|pvd

