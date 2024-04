Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Kaiserslautern (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 kontrollierten am Samstagmorgen in der Barbarossastraße. Bei der Verkehrskontrolle eines Seat Altea um kurz vor 7 Uhr stellten sie fest, dass der 44-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese war ihm bereits 2016 durch das Amtsgericht rechtskräftig entzogen worden. Im Rahmen der Interaktion ergaben sich beim Fahrzeugführer Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Mann räumte ein, am Vortag Amphetamin konsumiert zu haben. Der 44-Jährige musste mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. Der Fahrzeugschlüssel wurde kurzzeitig sichergestellt und an die Lebensgefährtin des Mannes und zugleich die Fahrzeughalterin des Seat übergeben.|pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell