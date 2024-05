POL-KLE: Kevelaer - Einbruch: Täter entwenden mehrere Wertgegenstände

Emmerich am Rhein (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (16. Mai 2024), 13:00 Uhr und Freitag (17. Mai 2024), 11:00 Uhr kam es an der Gartenstraße in Emmerich zu einem Einbruch. Unbekannte Täter gelangten vermutlich über eine Hintertür in die Räumlichkeiten einer Doppelhaushälfte und entwendeten mehrere Holzstühle sowie einen Holztisch. Wie sich die Täter mit dem ...

mehr