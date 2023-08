Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (402/2023) Rettungssanitäterin und zwei Polizisten bei Einsatz mit Volltrunkenem in Hann. Münden leicht verletzt - 35 Jahre alter Mann in psychiatrische Klinik eingeliefert

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Bahnhofstraße und Klinikum Samstag, 19. August 2023, gegen 06.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Bei einem Einsatz mit einem mutmaßlich volltrunkenen Mann sind am Samstagmorgen (19.08.23) in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) eine Rettungssanitäterin und zwei Polizisten durch Tritte leicht verletzt worden.

Zeugen hatten gegen 06.30 Uhr beobachtet, wie der stark alkoholisierte 35-Jährige u. a. auf der Fahrbahn im Bereich des Bahnhofes herumirrte. Gegen die polizeilichen Maßnahmen, insbesondere gegen seine Ingewahrsamnahme, leistete der aggressive Mündener körperlichen Widerstand, beleidigte und bespuckte die Einsatzkräfte. Hierbei stürzte er beim Verbringen zum Streifenwagen eigenständig zu Boden und verletzte sich leicht. Ein angeforderter Rettungswagen brachte den 35-Jährigen daraufhin zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum. In der Notaufnahme trat der Mann dann mehrfach gegen den Arm eines der Beamten, in Richtung des Oberkörpers einer Rettungssanitäterin und sperrte sich massiv gegen seine ärztliche Behandlung. Erst mithilfe einer weiteren Streifenbesatzung konnten die Übergriffe des 35-Jährige letztlich unterbunden werden. Nach Versorgung der erlittenen Verletzung und Blutprobenentnahme wurde er mit einem Rettungswagen in eine psychiatrische Fachklink nach Göttingen transportiert. Die weiteren Ermittlungen wegen Tätlichen Angriffs, Widerstands, Körperverletzung und Beleidigung dauern an.

