POL-HR: Schwalmstadt - Versuchter Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.07.2024: Schwalmstadt Einbruch in Küchenfachgeschäft Tatzeit: Freitag, 12.07.2024, 19:51 Uhr bis Samstag, 13.07.2024, 08:50 Uhr Unbekannte sind in ein Küchenfachgeschäft an der Straße "In der Aue" in Schwalmstadt-Treysa eingebrochen. Die unbekannten Täter zerstörten bei der Tatausführung gewaltsam eine Schaufensterscheibe des Küchenstudios ...

