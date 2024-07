Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - Einbruch in Küchenfachgeschäft

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.07.2024:

Schwalmstadt

Einbruch in Küchenfachgeschäft

Tatzeit: Freitag, 12.07.2024, 19:51 Uhr bis Samstag, 13.07.2024, 08:50 Uhr

Unbekannte sind in ein Küchenfachgeschäft an der Straße "In der Aue" in Schwalmstadt-Treysa eingebrochen.

Die unbekannten Täter zerstörten bei der Tatausführung gewaltsam eine Schaufensterscheibe des Küchenstudios und gelangten somit unberechtigt in das Gebäude. Im Innenbereich wurde der Kassenbereich und einige Büroräumlichkeiten nach Wertgegenständen abgesucht. Schlussendlich wurde Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet.

Zur Höhe des Stehlguts können aktuell keine Angaben gemacht werden.

Die Sachschadenshöhe liegt derzeit bei geschätzten 5.000,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell