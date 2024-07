Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - Versuchter Einbruch in Möbelgeschäft

Diebstahl von Fahrrad

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.07.2024:

Schwalmstadt

Versuchter Einbruch in Möbelgeschäft / Diebstahl von Fahrrad

Freitag, 12.07.2024, 21:54 Uhr

Unbekannte haben versucht in ein Möbelgeschäft an der Hessenallee in Schwalmstadt-Ziegenhain einzubrechen.

Die unbekannten Täter schlugen mit einem Stein die Glasschiebetür des Eingangsbereiches ein, griffen durch ein so entstandenes Loch im Glas und betätigten den elektronischen Öffnungsmechanismus. Da die Alarmanlage des Gebäudes ausgelöst wurde, flüchteten die unbekannten Täter kurzer Hand vom Tatort ohne das Gebäude betreten zu haben. Zeugen in unmittelbarer Nähe konnten noch eine dunkel gekleidete Person über die Hessenallee in unbekannte Richtung weglaufen sehen. Eine genaue Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Durch den Einbruchsversuch ist ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von 1500,- EUR entstanden.

Im Nahbereich des Möbelgeschäftes, an der Straße "Am Bunten Bock", entwendete kurz darauf (Tatzeit: 22:05 Uhr) ein unbekannter Täter ein vor einem dortigen Wohnhaus abgestelltes und ungesichertes weißes Fahrrad mit einem geschätzten Gesamtwert in Höhe von 300,- EUR und flüchtete damit.

Ein Tatzusammenhang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Weitere Hinweise bitte unter der Telefonnummer 056811/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell