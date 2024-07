POL-HR: Schwalmstadt - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.07.2024: Homberg/Efze Einbruch in Jugendzentrum Tatzeit: Dienstag, 09.07.2024, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 10.07.2024, 07:00 Uhr Unbekannte sind in das Jugendzentrum am Davidsweg in Homberg/Efze eingebrochen und haben hohen Sachschaden angerichtet. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster am Gebäude des "Jugendzentrums im ...

