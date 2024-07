POL-HR: Homberg - Diebstahl aus Linienbus - Tageskasse gestohlen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.07.2024: Homberg Kanaldeckel landet in Kaufhaustür Tatzeit: Montag, 08.07.2024, 23:35 Uhr Ein 15-jähriger Tatverdächtiger aus dem Schwalm-Eder-Kreis versuchte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in ein Kaufhaus an der Ziegenhainer Straße in Homberg einzubrechen. Ein Zeuge hatte den Jugendlichen bei der Tatausführung beobachtet und ...

mehr