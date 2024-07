POL-HR: Borken - Tödlich verletzte Person an Gleisanlage

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.07.2024: Fritzlar Exhibitionist entblößt sich vor Frau Tatzeit: Freitag, 05.07.2024, 09:49 Uhr Ein unbekannter Täter entblößte sich in der Öffentlichkeit. Der Unbekannte hielt sich zur Tatzeit auf dem Parkplatzbereich eines Marktes für Baustoffe in der Waberner Straße in Fritzlar auf. Nach Zeugenaussagen öffnete er seine Hose, entblößte ...

