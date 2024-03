Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Tote Person am Rheindamm aufgefunden // Pressemitteilung Nr.2

Hockenheim (ots)

Nachdem am Donnerstag, den 07.03.2024, gegen 10:20 Uhr ein weiblicher Leichnam am Rheindamm bei Hockenheim zwischen Lusshof und Herrenteich aufgefunden wurde, hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim die Sonderkommission "Rampe" eingerichtet. Die Identität der Frau ist weiterhin unklar. Das Ergebnis der Obduktion, welche am Freitagmittag durchgeführt wurde, lässt darauf schließen, dass die weibliche Person durch äußere Gewalteinwirkung zu Tode kam.

Die Sonderkommission hat in diesem Zusammenhang die folgenden Fragen:

1. Wer hat am 6. oder 7. März 2024 ein Feuer im Bereich der NATO-Rampe gesehen?

2. Wer hat sich in dem genannten Zeitraum im Bereich der NATO-Rampe aufgehalten oder diesen Bereich passiert und hat Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?

3. Wer vermisst eine weibliche Person aus seinem Familien-, Bekannten- oder Arbeitsumfeld und hat diese seit 7. März 2024 nicht mehr gesehen?

Zeugenhinweise werden über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

