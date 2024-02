Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstag, 17.02.2024, gegen 13.15 Uhr, die Kreisstraße 6334 von Hüsingen kommend in Richtung Adelhausen als ihm in einer Rechtskurve ein Pkw mittig auf der Fahrbahn entgegengekommen sein soll. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden habe der 21-Jährige nach links in eine Wiese ausweichen müssen. Nach etwa 200 Metern Fahrt auf der Wiese fuhr sich der 21-Jährige mit seinem Pkw fest. Bei dem entgegenkommenden Pkw soll es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem weißen Kleinwagen geben können.

