POL-PDTR: Unfallflucht in Wincheringen

Trier-Biewer (ots) - In der Zeit vom 15.12.2023, 08:30 Uhr - 09:30 Uhr ereignete sich in der Biewererstraße gegenüber einer Arztpraxis ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein schwarzer Mini Cooper beschädigt. Am Mini wurde die hintere Stoßstange links verdellt mit Lackschaden in Höhe von etwa 1000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne den Schaden zu melden. Die Polizeiinspektion Schweich ersucht Zeugen unter der ...

