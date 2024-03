Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto durchbricht Hecke und kommt auf Acker zum Stehen

Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch kam aus bislang unbekannter Ursache ein 81-Jähriger, der mit seinem Audi auf der Waghäuseler Straße unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Senior befand sich auf dem Weg in Richtung der L 560, als er um kurz vor 18:30 Uhr über zwei Verkehrsinseln am Altreutweg fuhr und die dortigen Verkehrsschilder beschädigte. Anschließend zog der Audi nach rechts, durchbrach eine Hecke am Fahrbahnrand und kam erst einige Meter weiter auf einem Acker zum Stehen. Die Freiwillige Feuerwehr Neulußheim verhinderte das Einsickern der Betriebsstoffe des verunfallten Audis in den Boden. Zum Glück blieb der Fahrer unverletzt. Die Höhe des Unfallschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Hockenheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell