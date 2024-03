Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Zu zweit auf dem E-Scooter unterwegs und verunfallt

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 18-Jähriger gemeinsam mit einem Bekannten auf einem E-Scooter auf der Büchertstraße in Richtung Bahnhofstraße. Als der junge Mann um kurz vor 17:30 Uhr nach rechts abbog, übersah er einen Bordstein und kam so zusammen mit seinem Beifahrer zu Fall. Bei dem Sturz verletzten sich beide leicht. Der 18-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz mehr hatte. Zudem bestand der Verdacht, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und berauschender Mittel gefahren war, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weitere Ermittlungen.

