Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte fällen Baum vor Schule - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft einen kleinen Baum vor einer Schule in der Hildastraße. Der Schaden wird mit 700 Euro veranschlagt. Der unfachmännisch gefällte kanadische Ahornbaum war laut einem Zeugen nicht der erste Fall eines solchen Vandalismus. So kam es dort in der Vergangenheit bereits zu zwei weiteren Sachbeschädigungen an Bäumen. Das Polizeirevier Schwetzingen übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell