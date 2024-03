POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht nach Kollision mit einem Verkehrsschild

Heiligkreuzsteinach (ots) - Am Donnerstagnachmittag parkte ein 45-Jähriger seinen VW am Fahrbahnrand vom Emigtalweg in Heiligkreuzsteinach. Nach dem Verlassen rollte das Auto rückwärts und kollidierte dabei gegen 17:45 Uhr mit einem ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten VW. Durch den Aufprall wurden die ...

mehr