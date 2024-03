Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Hase verursacht Verkehrsunfall

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Golf gegen 22.45 Uhr den Hammerweg in Weinheim, als unvermittelt ein Hase die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrer erschreckte sich nach eigenen Angaben über diesen Vorfall so sehr, dass er sein Fahrzeug ruckartig nach rechts verzog und dabei einen Maschendrahtzaun touchierte. Über diesen Vorfall umso mehr erschrocken, lenkte er nun heftig nach links und traf in der Folge das einzig dort befindliche Hindernis, ein Verkehrsschild. Doch damit nicht genug, denn durch den Aufprall lösten die Airbags des Fahrzeugs aus, wodurch sich der Fahrer leicht verletzte. Der junge Fahrer wurde sicherheitshalber in einem Krankenhaus ambulant untersucht. Das Verkehrsschild wurde von der zu Hilfe geeilten Streifenbesatzung des Polizeireviers Weinheim wieder aufgestellt. Der Schaden am Schild dürfte etwa 100 Euro betragen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich am Auto auf etwa 4.000 Euro. Der Hase hatte unverletzt das Weite gesucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell