POL-VIE: Auffahrunfall endet mit einer Leichtverletzten

Kreis Viersen (ots) - In Niederkrüchten wurde am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf-dem-Stepken" eingebrochen. Augenscheinlich verschafften sich die Täter zwischen 20 Uhr und 0 Uhr Zutritt durch die Haustür. Ob etwas entwendet wurde, konnte der 77-jährige Geschädigte zu dem Zeitpunkt nicht ausschließen. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Amern im Zeitraum vom 06.02 bis 08.02. Die Täter ...

