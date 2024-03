Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 27-Jähriger und 30-Jähriger wegen gemeinschaftlichen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am 07.03.2024 gegen 17:30 Uhr trafen ein 27-jähriger und ein 30-jähriger Mann in der Heidelberger Weststadt auf einen 35-Jährigen. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei hielt der ältere der beiden Tatverdächtigen den Geschädigten fest, während der andere Tatverdächtige mit einer circa 2 Meter langen Holzlatte vier bis fünf Mal kräftig auf den Kopf des Geschädigten und auf dessen Oberkörper einschlug. Der 27-jährige Tatverdächtige schlug zudem mit den Fäusten gegen den Kopf des Geschädigten. Dieser erlitt dadurch eine Thorax-Prellung sowie zwei stark blutende Platzwunden an der Stirn und am Hinterkopf. Bei der Festnahme trug der 30-jährige Tatverdächtige 20 Plomben Haschisch bei sich, während der andere Tatverdächtige Bargeld in vierstelliger Höhe mit sich führte. Die Tatverdächtigen wurden am Freitag der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehle wegen Fluchtgefahr gegen die Männer und setzte die Haftbefehle in Vollzug. Die Tatverdächtigen wurden sodann in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

