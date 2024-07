Polizei Homberg

POL-HR: Zwei unbekannte Täter stehlen E-Bike

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.07.2024:

Melsungen

Zwei unbekannte Täter stehlen E-Bike

Tatzeit: Donnerstag, 04.07.2024, gegen 15:10 Uhr

Zwei derzeit unbekannte Täter stahlen am Donnerstagnachmittag ein unverschlossenes E-Bike, welches vor einem Drogeriemarkt am Sparkassenplatz in Melsungen abgestellt war.

Durch eine Zeugin konnten die zwei Personen beschrieben werden. Es handelte sich um zwei männliche Personen. Eine trug eine dunkle Jeans und ein quer gestreiftes blau-weißes T-Shirt, darüber eine graue Jacke. Die andere Person trug eine dunkle Jacke, eine helle Jeans sowie ein Basecap.

Der Wert des E-Bike liegt bei etwa 700 Euro. Das E-Bike hat einen weißen Rahmen mit der schwarzen Aufschrift HILAND.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeistation Melsungen geführt.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05661/7089-0.

Oliver Kessler, PHK -Führungsgruppe-

