Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar

Wabern - Unbekannte stehlen zwei Autos

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.07.2024:

Fritzlar / Wabern

Unbekannte stehlen zwei Autos

Tatzeit: Dienstag, 02.07.2024, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 03.07.2024, 08:30 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Autos im Schwalm-Eder-Kreis gestohlen.

In Fritzlar-Obermöllrich entwendeten die unbekannten Täter einen Audi an der Straße "Zum Stein". Der silberne Audi Q5 mit dem amtlichen Kennzeichen FZ-SK 2 und einem Gesamtwert von 30.000,- EUR war zur Tatzeit auf der Einfahrt des Einfamilienhauses geparkt.

In Wabern entwendeten die unbekannten Täter einen weiteren Audi an der Straße "In den Sälen". Hierbei handelte es sich um einen braunen Audi Q7 mit den amtlichen Kennzeichen FZ-MN 912 und einem Gesamtwert von ebenfalls 30.000,- EUR. Auch dieses Auto war zur Tatzeit auf dem Parkplatz am Wohnhaus geparkt.

Beide Autos verfügten über die Funktion "Keyless-Go". Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter möglicherweise mit technischen Hilfsmitteln (Funkwellen-Scanner) die Funksignale ausgelesen und in der Folge zur Überwindung des Schließ- und Startmechanismus verwandt haben.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen in den Fällen übernommen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell