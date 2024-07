POL-HR: Neukirchen - Laufende Ermittlungen zu einem Vorfall in Neukirchen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.07.2024: Gudensberg Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: Samstag, 29.06.2024, 21:00 Uhr bis Sonntag, 30.06.2024, 17:00 Uhr Unbekannte Täter versuchten in ein Wohnhaus in der Kasseler Straße in Gudensberg einzubrechen. Die unbekannten Täter beschädigten gewaltsam eine neben der Haustür befindliche Glasscheibe und versuchten im Anschluss ...

mehr