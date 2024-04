Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Ladendiebe?

Herne (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Ladendiebe?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/133325

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Die bislang unbekannten Tatverdächtigen sollen am 19. Januar gegen 13.15 Uhr mehrere Artikel aus einer Drogerie an der Bahnhofstraße 39 in Herne entwendet haben. Während der eine Mann die Waren in seine Tasche steckte, beobachtete der andere die Umgebung, um seinen Komplizen abzusichern. Anschließend verließen beide getrennt voneinander das Geschäft, ohne zu bezahlen.

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell