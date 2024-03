POL-HM: Diebstahl einer Handtasche aus einem Pkw - Zeugenaufruf!

Coppenbrügge (ots) - Am Montag (25.03.2024), wurde der Polizei gegen 15:00 Uhr ein 61-Jahre alter Mann als vermisst gemeldet. Dieser hatte sich zuvor in einer Klinik in Coppenbrügge befunden. Um den Mann zu finden, wurden intensive Suchmaßnahmen durchgeführt. Hierbei waren ca. 80 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Zusätzlich wurde ...

