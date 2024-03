POL-HM: Polizei Bodenwerder sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht

Hameln (ots) - Am Samstag (23.03.2024) kam es zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr in einem Supermarkt in der Hildesheimer Straße in Hameln zu einem Ladendiebstahl. Hier konnten im weiteren Verlauf drei flüchtige, tatverdächtige Männer durch die Polizei Hameln festgestellt werden. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, entwendete eine zur Tätergruppe gehörende männliche Person, alkoholische Getränke aus dem ...

