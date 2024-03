Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tätergruppe nach Ladendiebstahl festgenommen

Hameln (ots)

Am Samstag (23.03.2024) kam es zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr in einem Supermarkt in der Hildesheimer Straße in Hameln zu einem Ladendiebstahl. Hier konnten im weiteren Verlauf drei flüchtige, tatverdächtige Männer durch die Polizei Hameln festgestellt werden.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, entwendete eine zur Tätergruppe gehörende männliche Person, alkoholische Getränke aus dem Geschäft. Diese verstaute er dazu in seiner Kleidung. Die anderen beiden Männer verließen den Markt mit einem voll beladenen Einkaufswagen, ohne die Ware zu bezahlen. Die Tätergruppe entfernte sich in unbekannte Richtung.

Nach Hinzuziehung der Polizei, konnten die Beamten einen 38-jährigen Mann auf dem Gelände des Supermarktes feststellen, der nach Zeugenaussagen an der Tat beteiligt gewesen war.

Durch diesen erlangten die Polizisten Hinweise auf ein vom Tatverdächtigen genutztes Fahrzeug, welches ebenfalls kontrolliert wurde. In dem Auto befanden sich auf der Rückbank zwei weitere Männer (44 und 36 Jahre), welche unter einer Decke lagen. Auch auf diese traf die Täterbeschreibung, welche durch Zeugen erlangt wurde, zu. Eine Durchsuchung des Fahrzeugs führte zum Auffinden von diversen Lebensmitteln, Alkoholika und Tabakwaren. Darunter befanden sich u.a. eine hohe zweistellige Anzahl an Pistazien-Packungen und ca. 50 Körperpflegeprodukte. Das Diebesgut wurde durch die Beamten sichergestellt.

Der Wert des Diebesgutes aus dieser Tat beläuft sich auf ca. 400,00 EUR. Weiteres mutmaßliches Diebesgut mit einem Wert von ca. 900,00 EUR, wurde ebenfalls sichergestellt und stammt vermutlich aus anderen Taten.

Bei der Überprüfung der Personen stellte sich heraus, dass diese in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten sind. Außerdem bestand gegen den 44-jährigen Mann aus Braunschweig ein offener Haftbefehl, weshalb dieser festgenommen wurde.

Nach Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft und weiteren polizeilichen Maßnahmen, wurden die beiden 36- und 38-Jahre alten Männer wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell