Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pedelecs und E-Scooter in Bad Münder entwendet

Bad Münder (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (20.03.2024) und Donnerstagmorgen (21.03.2024) sind im Bereich Bad Münder mehrere Pedelecs und E-Scooter entwendet worden.

Aus einer Garage in der Straße "Über der Lehmkuhle" wurde aus einer unverschlossenen Garage ein Pedelec (Fahrrad mit Elektromotorunterstützung) der Marke Zündapp entwendet.

In der Straße "Am Heelweg" wurde ein Pedelec der Marke Diamant entwendet. Dazu verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu einer Gartenlaube, in der das Fahrrad untergestellt war.

Ebenfalls in dieser Nacht wurde in der Straße "Lug ins Land" vor dem dortigen Klinikgelände ein Pedelec der Marke Fischer geklaut. Dieses Fahrrad war an einem Fahrradständer angeschlossen.

Ein E-Scooter, der im genannten Zeitraum von den Unbekannten mitgenommen wurde, stand ebenfalls angeschlossen an dem Fahrradständer vor dem Klinikum in der Straße "Lug ins Land".

Der Gesamtschaden beträgt mehr als 7.000 Euro.

Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Aktivitäten, Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Münder (Tel. 05042/50640) in Verbindung zu setzen.

