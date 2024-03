Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Stoffverdeck eines Oldtimers aufgeschlitzt

Bad Münder (ots)

Am gestrigen Montagabend (18.03.2024) wurde auf dem Parkplatz zum NP-Markt in der Wermuthstraße ein abgestelltes Fahrzeug dermaßen beschädigt, dass ein Schaden in Höhe von geschätzten 3000 Euro entstanden ist.

Der Eigentümer des historischen Fahrzeuges, einem weinroten Mercedes Cabriolet aus den 60er Jahren, stellte den Wagen während eines kurzen Aufenthaltes im Discountermarkt am Montagabend zwischen 18:50 und 19:20 Uhr zum Parken ab. Als er nach dem Einkaufen zum Oldtimer zurückkam, der im hinteren Bereich des Parkplatzes geparkt war, stellte er die frischen Beschädigungen fest. Ein Unbekannter hatte während dieser kurzen Abwesenheitszeit mit einem scharfen Gegenstand, vermutlich einem Messer, das Stoffverdeck des Cabrios aufgeschlitzt. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dieser Straftat nimmt das Polizeikommissariat Bad Münder unter der Tel. 05042-50640 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell