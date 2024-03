POL-HM: Diebstahl mehrerer Motorräder - Zeugenaufruf

Hameln (ots) - Am Mittwoch (20.03.2024) zwischen 19:40 Uhr und 19:50 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Kuhlmannstraße / Hastenbecker Weg in Hameln, zu Steinwürfen auf fahrende Pkw. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr ein 73-Jähriger gegen 19:40 Uhr mit seinem Pkw Mazda den Hastenbecker Weg aus Richtung Bahnhofskreisel kommend in Fahrtrichtung Hefehof. An der Kreuzung wartete er aufgrund der rot ...

