Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Polizei und Ordnungsamt künftig gemeinsam auf dem Fahrrad auf Streife

Holzminden (ots)

Die Holzmindener Polizei konnte kürzlich ein neues Einsatzmittel in den Dienst stellen: Ein mit elektronischem Antrieb unterstütztes Fahrrad mit polizeitypischer Beklebung und Blaulicht. Zukünftig wird der Holzmindener Kontaktbeamte Jens-Peter Meffert bei seinen Touren durch die Stadt von einem Elektromotor unterstützt. "Zu Fuß oder auf dem Fahrrad ist die Polizei einfach ansprechbarer", sagt Meffert und ergänzt: "In Zukunft sollen auch gezielte Kontrollen in Problembereichen erfolgen, beispielsweise soll der Abstand zwischen Fahrradfahrern und Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr überprüft werden." Wie auch in der Vergangenheit werden das Ordnungsamt und die Polizei wieder gemeinsam auf Streife in der Holzmindener Innenstadt sein. Künftig sollen dabei auch die Fahrräder öfter mit einbezogen werden, um die Präsenz zu erhöhen. Ebenfalls ist geplant, größere Veranstaltungen mit den Fahrrädern zu begleiten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell