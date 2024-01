POL-RE: Dorsten: Unfall an Zubringer

Recklinghausen (ots) - Am 04.01.2024 kam es zu zwei Raubüberfällen in Marl. Die beiden Tatorte lagen nah beieinander und auch die Tatzeiten unterschieden sich nur um Minuten. Die entsprechende Pressemeldung finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5685502 Am Montag (08.01.2024) nach der Tat meldete sich ein Zeuge bei der ...

mehr