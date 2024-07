Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.07.2024:

Gudensberg

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Tatzeit: Samstag, 29.06.2024, 21:00 Uhr bis Sonntag, 30.06.2024, 17:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in ein Wohnhaus in der Kasseler Straße in Gudensberg einzubrechen.

Die unbekannten Täter beschädigten gewaltsam eine neben der Haustür befindliche Glasscheibe und versuchten im Anschluss vergeblich die Haustür gewaltsam zu öffnen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelang es den unbekannten Tätern nicht in das Innere des Hauses zu gelangen, sodass diese in der Folge ohne Beute vom Tatort flüchten mussten.

Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 300,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell