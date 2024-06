POL-HR: Willingshausen - Diebstahl von montierten Autorädern

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.06.2024: Edermünde Einbruch in Garage Tatzeit: Donnerstag, 27.06.2024, 01:50 Uhr bis Donnerstag, 27.06.2024, 02:00 Uhr Unbekannte brechen in Garage ein und flüchten ohne Beute. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter an der Straße "Gänseweide" in Edermünde-Besse in eine Garage eingebrochen. Die unbekannten Täter ...

