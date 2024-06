Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde Einbruch in Garage

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.06.2024:

Edermünde

Einbruch in Garage

Tatzeit: Donnerstag, 27.06.2024, 01:50 Uhr bis Donnerstag, 27.06.2024, 02:00 Uhr

Unbekannte brechen in Garage ein und flüchten ohne Beute.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter an der Straße "Gänseweide" in Edermünde-Besse in eine Garage eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten gewaltsam eine Garagentür auf und verschafften sich somit unberechtigt Zutritt zu einem Nebenraum der Garage. Des Weiteren öffneten sie das lediglich geschlossene Garagentor und betraten ebenfalls unberechtigt den Innenraum.

Nachdem eine Alarmanlage eines motorisierten Zweirades ausgelöst hatte, flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute vom Tatort. Durch Zeugen konnten die unbekannten Täter bei der Flucht in Richtung Ortsmitte beobachtet werden. Es soll sich um zwei Täter mit einer Körpergröße von 1,70 - 1,80 Meter gehandelt haben. Bei der Tatausführung wurde durch beide Täter lange und dunkle Kleidung getragen.

Durch das Aufhebeln der Garagentür entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 150,00 EUR.

Die Polizeistation Fritzlar ermittelt in dem Vorfall.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell