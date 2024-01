Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer nach Unfallflucht gesucht

Lippstadt (ots)

Am 25. Januar, gegen 23:25 Uhr, kam es auf der Rotdornallee zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge beobachtete, wie ein Motoradfahrer mit hoher Geschwindigkeit von der Pappelallee links in die Rotdornallee abbog. Dabei touchierte er den rechten Bordstein und fuhr auf den gegenüberliegenden Gehweg. Dort kam es zu einer Berührung zwischen dem Motorrad und einem geparkten schwarzen Audi. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, weiter in Richtung Weißdornallee. Der geparkte Audi wurde am rechten Kotflügel beschädigt. Der Zeuge konnte den Flüchtigen wie folgt beschreiben: Er trug einen schwarzen Helm mit einem dunklen Visier, eine schwarze Winterjacke und dazu einen hellblaue Jeans. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Motorradfahrer bleib erfolglos. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen oder das Motorrad geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell