Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsschilder gestohlen

Schleusingen (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 27.09.2023 bis 28.09.2023 zwei Verkehrsschilder, welche am Markt in Schleusingen angebracht waren. Zeugenhinweise werden telefonisch (03685 778-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0260040 entgegengenommen.

