POL-SO: Einbruch - Schmuck entwendet

Soest (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es gegen 19:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Herzog-Adolf-Weg, in Höhe der Hausnummer 9. Eine 58-jährige Frau aus Soest befuhr mit ihrem Dacia den Herzog-Adolf-Weg in Richtung Arnsberger Straße. In Höhe der Unfallstelle überquerte zeitgleich eine 57-Jährige den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung des Spielplatzes. Es kam zur Kollision, bei der die Fußgängerin auf die Fahrbahn stürzte. Die Soesterin wurde anschließend ...

