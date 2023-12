Feuerwehr Witten

FW Witten: Brand in Flüchtlingsunterkunft schnell gelöscht

Witten (ots)

Die Feuerwehr Witten wurde heute Morgen gegen 07:40 Uhr zu einem Brand in der Flüchtlingsunterkunft in der Brauckstraße gerufen. In einem Bewohnerzimmer war es zu einem Feuer gekommen. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Mitarbeiter der Security den Bewohner aus dem Zimmer gerettet. Die weiteren Personen konnten das Gebäude ebenfalls verlassen. Zur Abklärung wurden der Betroffene und der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma in Krankenhäuser gebracht. Die weiteren Bewohner wurden durch den Rettungsdienst untersucht, waren jedoch unverletzt. Die Feuerwehr Witten war mit insgesamt 30 Kräften mehrerer Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Neben der Feuerwehr waren 3 Rettungswagen und ein Notarztwagen sowie Führungskräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Die Polizei übernimmt die Brandursachenermittlung.

