LPI-EF: Steinwurf auf Autofahrer

Erfurt (ots) - Erfolgreich war ein Einbrecher im Süden von Erfurt, als er in ein Restaurant eingebrochen war. Die unbekannte Person drang gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Dort stahl sie neben Elektrokleingeräten und mehreren Geldbörsen auch eine Flasche Schnaps. Bekannt wurde der Einbruch am Donnerstag über einen Mitarbeiter des Restaurants. Insgesamt machte der Dieb Beute im Wert von über 1.600 Euro und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa ...

mehr