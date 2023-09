LPI-EF: Familienstreit löst Polizeieinsatz aus

Erfurt (ots) - Durch Ermittlungsbeamte der Kriminalpolizei Erfurt wurden am 17.09.2023 in Erfurt verschiedene Betäubungsmittel im zweistelligen Kilogrammbereich beschlagnahmt. Zwei Erfurter im Alter von 19 und 27 Jahren wurden in diesem Zusammenhang festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft. Nach einem dritten 22-jährigen Tatverdächtigen wird aktuell gefahndet. Die sichergestellten Betäubungsmittel haben ...

