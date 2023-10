FW Witten: Feuerwehr in der Nacht unterwegs, drei Alarmierungen nahezu gleichzeitig

Witten (ots) - Gegen 12:33 Uhr wurde die Feuerwehr Witten in das Schiller Gymnasium in die Breddestraße zu einem vermeintlichen Reizgasaustritt gerufen. Durch die Feuerwehr Witten und den Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises konnten insgesamt 23 Betroffene Schüler angetroffen werden. Die Betroffenen Schüler wurden in der schuleigenen Sporthalle durch die Kräfte der Feuerwehr und den herbeigerufenen ORGL und LNA ...

