Dank eines Zeugen ermittelte die Polizei am Mittwoch nach einem Unfall in Achstetten den mutmaßlichen Verursacher.

Kurz vor 4 Uhr sei der Fahrer eines Opel in der Mönchhöfer Straße unterwegs gewesen. Der 23-Jährige parkte aus und sei dabei mit einem geparkten Skoda zusammengestoßen. Anschließend fuhr der Opel weg. Ein Zeuge hatte das mitbekommen und die Polizei verständigt. Nur kurze Zeit später, noch vor Eintreffen der Polizei, kehrte der Opel an die Unfallstelle zurück. Der Fahrer und zwei Frauen hätten laut Zeugen einen Getränkekasten aus dem Kofferraum des Opel ausgeladen. Anschließend sei die Personengruppe in ein Haus gegangen. Den mutmaßlichen Verursacher ermittelte die Polizei schnell. Bei der Unfallaufnahme rochen die Beamten bei dem junge Mann Alkohol. Der räumte gegenüber der Polizei ein, Alkohol getrunken zu haben. Allerdings erst nach seiner Rückkehr von dem Einkauf. Auch wollte der 23-Jährige wohl nichts von dem Parkrempler bemerkt haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die soll nun Aufschluss darüber geben, wie viel der Mann intus hatte. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Skoda auf rund 800 Euro. Der aus Ungarn stammende mutmaßliche Unfallverursacher muß jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen. Seinen Führerschein durfte er behalten.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

