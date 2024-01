Ulm (ots) - Gegen 16.10 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand im Biberacher Stadtteil Ringschnait aus. Denn dort stand in der Straße Reutele eine Gartenhütte in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Hütte brannte vollständig nieder. Auch Teile eines angrenzenden Wohnhauses und einer Garage wurden in ...

mehr